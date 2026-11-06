Israel Politics: इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता पर संकट! 67 सांसदों का समर्थन पाकर भी आइजनकोट के सामने बड़ी चुनौती

Israel Government Formation: इजराइल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर पहली नजर में साफ दिखाई दे रही है, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पीछे छोड़ते हुए विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने राष्ट्रपति के सामने 67 सांसदों का समर्थन हासिल किया है। बहुमत के आंकड़े से आगे निकलने के बावजूद उनके लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। वजह है सहयोगी दलों की आपसी खींचतान, अरब पार्टियों को लेकर विरोध और सैन्य सेवा पर गहराता विवाद।