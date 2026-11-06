अमेरिका में एक और भारतवंशी का जलवा, रंजीव पुरी बने मिशिगन हाउस के पहले भारतीय-अमेरिकी स्पीकर

रंजीव पुरी का जन्म पंजाब से अमेरिका गए प्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। साल 2020 में वह मिशिगन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए और इस सदन में पहुंचने वाले पहले सिख-अमेरिकी बने। इसके बाद 2025 में उन्हें 110 सदस्यों वाले मिशिगन हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता बनाया गया। उस समय सदन पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण था। स्पीकर बनने के बाद पुरी ने अपने माता-पिता के संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि जब उनके माता-पिता अमेरिका आए थे, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन इतिहास बनाएगा, पुरानी बाधाओं को पार करेगा और मिशिगन हाउस का नेतृत्व करेगा। पुरी ने इसे अमेरिका के वादे की ताकत बताया।