US Midterm Elections Results: डेमोक्रेट्स की जीत से उत्साहित ओबामा बोले- अब अमेरिका को बांटने नहीं, जोड़ने वाली राजनीति चाहिए

Barack Obama Statement: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव का नतीजा आया तो देश फिर बहस में उलझ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब किस ओर जाएगी, और अमेरिका खुद किस रास्ते पर है? इसी माहौल में, बराक ओबामा ने सोशल मीडिया X पर अपने विचार रख दिए। उन्होंने साफ कहा, लोग ऐसी राजनीति नहीं चाहते जो सिर्फ बांटती है। वे उम्मीद करते हैं कि नेता साथ लेकर चलें, न कि दूरियां बढ़ाएं। ओबामा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनावी सफलता ने कांग्रेस में सत्ता संतुलन बदलने के संकेत दिए हैं।