Donald Trump Reaction: अमेरिका में ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! सीनेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा, चार राज्यों में पलटी बाजी

US Midterm Election Results: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने ऐसी बढ़त हासिल की, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। इस बढ़त ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टेक्सास में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिसे रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां डेमोक्रेट उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने सीनेट की सीट जीतकर इतिहास बना दिया। इस नतीजे से अमेरिका की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। ट्रंप ने पार्टी की हार का जिम्मा खुद चुनावी मैदान में न होने पर डाल दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष से सहयोग करने का इशारा भी किया।