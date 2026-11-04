4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Donald Trump Reaction: अमेरिका में ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! सीनेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा, चार राज्यों में पलटी बाजी

Trump Midterm Election News: अमेरिकी राजनीति में टेक्सास से आया चुनावी नतीजा रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Updated: 4 Nov 2026, 11:00 AM IST

US Midterm Election Results

US Midterm Election Results : टेक्सास में ट्रंप को बड़ा झटका! 32 साल बाद डेमोक्रेट्स की वापसी, मिडटर्म चुनाव में बदले सियासी समीकरण (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

US Midterm Election Results: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने ऐसी बढ़त हासिल की, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। इस बढ़त ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टेक्सास में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिसे रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां डेमोक्रेट उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने सीनेट की सीट जीतकर इतिहास बना दिया। इस नतीजे से अमेरिका की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। ट्रंप ने पार्टी की हार का जिम्मा खुद चुनावी मैदान में न होने पर डाल दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष से सहयोग करने का इशारा भी किया।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव 2026: ताजा नतीजे

प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)

चुनावी स्थितिडेमोक्रेट्सरिपब्लिकन
जीती हुई सीटें186114
बढ़त वाली सीटें6959
बहुमत के लिए जरूरी सीटें218218
अभी परिणाम बाकी77

सीनेट (Senate)

चुनावी स्थितिडेमोक्रेट्सरिपब्लिकन
कुल सीटें5240
बढ़त वाली सीटें25
बहुमत के लिए जरूरी सीटें5151
अभी परिणाम बाकी11

US Midterm Election Results: टेक्सास में 32 साल का इंतजार खत्म

टेक्सास में डेमोक्रेट्स की जीत ने 32 साल का इंतजार खत्म कर दिया। जेम्स टालारिको ने रिपब्लिकन केन पैक्सटन को हराया और अब टेक्सास से अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स का प्रतिनिधित्व होगा। तीन दशक से ज्यादा समय बाद वहां डेमोक्रेट्स की यह जीत काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने टेक्सास में जबरदस्त बढ़त बनाई थी। ऐसे में यह जीत रिपब्लिकन पार्टी के लिए झटका है।

Donald Trump Reaction: ट्रंप बोले- मैं चुनाव में होता तो जीत बड़ी होती

ट्रंप ने चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर लिखा-अगर मैं खुद मैदान में उतरता तो जीत कहीं बड़ी होती। उन्होंने दावा किया कि रिपब्लिकन पार्टी की हार उसी वजह से हुई। हालांकि, ट्रंप ने पार्टी के कमजोर प्रदर्शन पर ज्यादा कुछ नहीं कहा।

ट्रंप ने मंगलवार रात द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चुनाव परिणाम स्वीकार करने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि वह नतीजों को पूरी तरह मानने के लिए तैयार हैं और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। उनके मुताबिक, दोनों दल किसी साझा रास्ते पर पहुंच सकते हैं।

सीनेट और राज्यों में भी डेमोक्रेट्स का दम

सीनेट और अलग-अलग राज्यों में डेमोक्रेट्स का प्रदर्शन भी शानदार रहा। रिपोर्टों के मुताबिक, नॉर्थ कैरोलिना में रॉय कूपर, साउथ कैरोलिना में एनी एंड्रयूज जीत गए। प्रतिनिधि सभा में पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, केंटकी और नॉर्थ कैरोलिना में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई। जॉर्जिया में गवर्नर कीशा लांस बॉटम्स की जीत पार्टी के लिए मजबूत संकेत है।

संसद में ट्रंप प्रशासन पर बढ़ सकता है दबाव

अब संसद में ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है। मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच होते हैं—इसमें प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है। अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा नियंत्रण में ले लेते हैं, तो संसद की समितियों में उनकी ताकत बढ़ेगी। ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर जांच, अधिकारियों से सवाल-जवाब और सरकारी दस्तावेजों की मांग जैसे दबाव आ सकते हैं। वैसे, कानून पास कराने के लिए राष्ट्रपति और सीनेट की भूमिका अहम रहेगी।

रॉयटर्स ने चुनावी समीक्षा में बताया कि महंगाई और जीवन-यापन की लागत मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता थी। आगे चलकर, यही मुद्दे अमेरिकी राजनीति को नई दिशा देंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 11:00 AM IST

Published on:

Hindi News / World / Donald Trump Reaction: अमेरिका में ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! सीनेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा, चार राज्यों में पलटी बाजी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स के बहुमत से भारत को क्या फायदा? पूर्व बाइडेन सलाहकार बोले- टैरिफ वाला ड्रामा होगा बंद

US Midterm Elections 2026
विदेश

US Election Results 2026: अमेरिका में इतिहास की नई इबारत: जॉर्जिया की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनीं कीशा लांस बॉटम्स

Keisha Lance Bottoms
विदेश

US Midterm में पिया दांडिया ने रचा इतिहास, फ्लोरिडा से अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

US Midterm Elections
विदेश

US Election Results: डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स की वापसी

US Midterm Election Results 2026
विदेश

US Midterm Elections: हाउस-सीनेट में डेमोक्रेट्स को बढ़त, ट्रंप की पार्टी पीछे, रामास्वामी का मुकाबला फंसा

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.