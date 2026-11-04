अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स के बहुमत से भारत को क्या फायदा? बाइडेन के पूर्व सलाहकार बोले- टैरिफ वाला ड्रामा होगा बंद

अमेरिकी संसद में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रतिनिधित्व पर खुशी जताते हुए भुटोरिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में पिया डंडिया की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत पूरे भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है और यह एक दीवाली के तोहफे की तरह है। उन्होंने एरिजोना से चुनाव लड़ रहे डॉ. अमीश शाह की संभावित जीत को लेकर भी उम्मीद जताई। कैलिफ़ोर्निया सहित अन्य क्षेत्रों के नतीजों पर भुटोरिया ने विश्वास जताया कि ये चुनाव अमेरिका की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को एक नई दिशा देगा।