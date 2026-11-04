US Election Results: डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स की वापसी

US Midterm Election Results 2026: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासी ताकत को सीधी चुनौती दे दी है। डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में अच्छी-खासी बढ़त बना ली है, और कई अहम राज्यों में उनके जीतने से पूरे देश की राजनीति का माहौल थोड़ा बदल गया है। जॉर्जिया में कीशा लांस बॉटम्स की ऐतिहासिक जीत ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया। अब सबकी नजरें सीनेट के आखिरी नतीजों और कांग्रेस में बनने वाले नए समीकरणों पर टिकी हैं।