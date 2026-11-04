US Election Results 2026: अमेरिका में इतिहास की नई इबारत: जॉर्जिया की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनीं कीशा लांस बॉटम्स

Keisha Lance Bottoms
Keisha Lance Bottoms Georgia Governor: जॉर्जिया की राजनीति का खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। अटलांटा की पूर्व मेयर, कीशा लांस बॉटम्स ने सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लंबे राज को तोड़ा नहीं, बल्कि अश्वेत महिलाओं और नए नेतृत्व के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया है। उनके सामने अरबपति विरोधी था, भारी चुनावी खर्च था, और पुराने विवाद भी थे लेकिन सबको पार करते हुए, उन्होंने अपने लिए राजनीति में एक नया मुकाम बना लिया।
इस जीत के पीछे बस एक सीधी-साधी चुनावी कहानी नहीं है, यहां संघर्ष है, विवाद हैं, हार-जीत की खींचतान है और आखिरकार, वापसी है। इन्हीं सबने इस चुनाव को खास बना दिया।
कीशा लांस बॉटम्स अब अमेरिका की किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। जब उनका नाम विजेता के तौर पर घोषित हुआ, तो पूरे जॉर्जिया ने दशकों पुरानी राजनीतिक धारा पलटते देखी। 2002 से लगातार रिपब्लिकन गवर्नर रहे, लेकिन बॉटम्स ने मैदान बदल दिया।
उनका सबसे बड़ा मुकाबला अरबपति रिपब्लिकन उम्मीदवार रिक जैक्सन से था। जैक्सन के पास पैसा बहुत था, चुनाव प्रचार में जमकर खर्चा हुआ, लेकिन मतदाताओं ने भरोसा बॉटम्स पर किया। ये सबक है कि चुनाव जीतने के लिए आखिरकार जनता का भरोसा ज्यादा मायने रखता है, रकमें नहीं।
और ये सफर आसान तो बिलकुल भी नहीं था। बॉटम्स के अटलांटा मेयर रहते तमाम विवाद हुए और भी अपराध बढ़े, कोविड ने शहर को झकझोर दिया, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे। फिर 2020 में जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में गुस्सा उबाल मार रहा था, उसी दौरान अटलांटा में रेशार्ड ब्रूक्स की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। उस वक्त, बॉटम्स पर कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों दोनों का दबाव था। मुश्किलें आईं, आलोचनाएं भी, मगर बॉटम्स डटी रहीं और राज्य भर की राजनीति में उतर गईं।
बॉटम्स की कहानी केवल राजनीतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। उनका जीवन व्यक्तिगत कठिनाइयों और संघर्षों से भी प्रभावित रहा है। उन्होंने बचपन में परिवार से जुड़ी समस्याओं और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और सार्वजनिक सेवा में अपना करियर बनाया।
उनका राजनीतिक सफर अटलांटा नगर परिषद से शुरू हुआ। वर्ष 2017 में मेयर बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। बाद में जो बाइडन प्रशासन में भी उन्होंने भूमिका निभाई।
अब, गवर्नर बनने के बाद मैदान और बड़ा हो गया है। चुनाव के दौरान उन्होंने स्थानीय विकास, बेहतर सरकारी सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दों की बात की थी। असली परीक्षा अब होगी। वादों को जमीन पर उतारना, और रिपब्लिकन विरोध के बीच सहयोग जुटाना।
जॉर्जिया की ये जीत सिर्फ बॉटम्स की जीत नहीं है। ये बदलते वक्त, नई आवाजों और पुराने सत्ता ढांचे के टूटने की असली पहचान है।
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