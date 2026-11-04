US Midterm Elections: हाउस-सीनेट में डेमोक्रेट्स को बढ़त, ट्रंप की पार्टी पीछे, रामास्वामी का मुकाबला फंसा

साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेट एनी एंड्रयूज रिपब्लिकन सीनेटर डार्लीन ग्राहम को चुनौती दे रही हैं। ग्राहम के कैंपेन में कुछ मुश्किलें आई थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सबैटो क्रिस्टल बॉल ने पिछले हफ्ते इस रेस का आकलन डेमोक्रेट्स के पक्ष में थोड़ा बदल दिया था। फिर भी यह मुश्किल लड़ाई मानी जा रही है। CNN के मुताबिक जॉर्जिया, केंटकी, साउथ कैरोलिना, वर्मांट, वर्जीनिया और इंडियाना में शाम 7 बजे वोटिंग बंद हो गई। फ्लोरिडा में कुछ जगहों पर हाउस के चुनाव पूरे हो गए हैं। बाकी जगहों पर 8 बजे बंद होने वाले थे।