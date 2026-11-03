पीएम मोदी-नेतन्याहू के बाद भी कायम रहेंगे भारत-इजरायल के रिश्ते? इजरायली रिपोर्ट ने बताई बड़ी चुनौती



रिपोर्ट में भारत-इजरायल संबंधों के भविष्य को लेकर भी अहम सवाल उठाया गया है। इसके मुताबिक, मोदी और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत तालमेल ने साझेदारी को गति दी है, लेकिन इसकी असली मजबूती इस बात से तय होगी कि दोनों नेताओं के सत्ता में न रहने के बाद भी रिश्ते कितने मजबूत बने रहते हैं। रिपोर्ट ने कहा कि इजरायल में अगली सरकार के सामने इस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। उसे भारत के साथ संबंधों को केवल कूटनीतिक औपचारिकता या पिछली सरकार की विरासत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ी दीर्घकालिक साझेदारी के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए।