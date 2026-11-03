व्हाइट हाउस में 5 नवंबर को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को साथ लाएंगी मेलानिया ट्रंप, सीजफायर पर करेंगी बात

Melania Trump: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 5 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने जा रही हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप ओलेश्की और उसके आसपास के खेरसॉन क्षेत्र में हुए सीजफायर पर बयान देंगी। यह कार्यक्रम गुरुवार को सुबह 11 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) आयोजित होगा।