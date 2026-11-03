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व्हाइट हाउस में 5 नवंबर को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को साथ लाएंगी मेलानिया ट्रंप, सीजफायर पर करेंगी बात

Russia Ukraine War: व्हाइट हाउस के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप 5 नवंबर को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएंगी। वह ओलेश्की और खेरसॉन क्षेत्र में सीजफायर पर बयान देंगी।
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भारत

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Anurag Animesh

Updated: 3 Nov 2026, 6:57 PM IST

Russia Ukraine War

डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप(फोटो-IANS)

Melania Trump: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 5 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने जा रही हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप ओलेश्की और उसके आसपास के खेरसॉन क्षेत्र में हुए सीजफायर पर बयान देंगी। यह कार्यक्रम गुरुवार को सुबह 11 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) आयोजित होगा।

व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि मेलानिया ट्रंप ने दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत की पहल स्वतंत्र रूप से की। बयान के मुताबिक, उनके प्रयासों से ओलेश्की और आसपास के खेरसॉन क्षेत्र में युद्धविराम सुनिश्चित हुआ है।

मेलानिया ट्रंप ने खुद शुरू की थी बातचीत की पहल


व्हाइट हाउस के अनुसार, मेलानिया ट्रंप रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से एक साथ लाएंगी। बयान में इसे अमेरिकी इतिहास में एक असाधारण घटनाक्रम बताया गया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि किसी अमेरिकी प्रथम महिला की ओर से इस तरह की कूटनीतिक पहल पहले नहीं हुई है। मेलानिया ट्रंप 5 नवंबर को अपने संबोधन में सीजफायर से जुड़ी जानकारी साझा करेंगी।

ओलेश्की और खेरसॉन क्षेत्र में सीजफायर का दावा
व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि ओलेश्की और उसके आसपास के खेरसॉन क्षेत्र में युद्धविराम हुआ है। ओलेश्की यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में स्थित है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यह इलाका संघर्ष के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है।

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Updated on:

3 Nov 2026, 6:57 PM IST

Published on:

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