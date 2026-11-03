हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किए हमले, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खमीस मुशैत एयरबेस को बनाया निशाना

सऊदी अरब पर पिछले कुछ महीनों में हूतियों ने कई हमले किए हैं। इन हमलों में ज़्यादातर सैन्य ठिकानों, एयरपोर्ट्स और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों पर हमलों के ज़रिए हूती सऊदी अरब की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहते हैं। एयरपोर्ट्स पर हमलों के ज़रिए हूती सऊदी अरब पर दबाव बनाने, हवाई यात्रा बाधित करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तेल रिफाइनरियों पर हमले के ज़रिए भी हूती सऊदी अरब को आर्थिक झटका देने का काम करते हैं क्योंकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में तेल की अहम भूमिका है।