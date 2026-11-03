भूतिया पोशाकों में छिपा सरकार पर तंज? चीन के 3 शहरों में हैलोवीन पर कड़ी सुरक्षा, मास्क-मेकअप पर पाबंदी

TET के अनुसार, फुक्सिंग पार्क ने एक नोटिस जारी कर बताया था कि लाइटिंग उपकरणों के रखरखाव के लिए 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रात के समय होने वाले कुछ कार्यक्रम अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आसपास की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धातु के बैरियर लगाए गए थे और वहां पुलिस की गाड़ियां व अधिकारी मौजूद थे।