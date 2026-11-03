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भूतिया पोशाकों में छिपा सरकार पर तंज? चीन के 3 शहरों में हैलोवीन पर कड़ी सुरक्षा, मास्क-मेकअप पर पाबंदी

China Youth Protest: हैलोवीन पर बीजिंग, शंघाई और हांगझू में भारी पुलिस तैनात रही। युवाओं ने बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर पोशाकों से व्यंग्य किया, कई जगह मास्क-मेकअप पर पाबंदी लगी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 3 Nov 2026, 8:58 PM IST

Halloween Restrictions

हैलोवीन पर चीन में 'पहरा': बीजिंग, शंघाई और हांगझू में भारी पुलिस तैनाती, Photo- ChatGpt

China Halloween: 'द एपोच टाइम्स' (TET) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाने के लिए बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए, जिसके चलते चीनी अधिकारियों ने बीजिंग, शंघाई और हांगझू में सुरक्षा बढ़ा दी। इनमें से कुछ लोगों ने चीन की आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के प्रति अपनी निराशा जाहिर करने के लिए खास तरह की पोशाकें पहनीं और व्यंग्यात्मक संदेशों का इस्तेमाल किया।

स्थानीय निवासियों और पत्रकारों के हवाले से, TET ने बताया कि लोगों के इकट्ठा होने वाली लोकप्रिय जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं, कई मनोरंजन स्थलों ने हैलोवीन से जुड़ी पोशाकों, मास्क, मेकअप और अन्य सामानों पर पाबंदियां लगा दी थीं।

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बेरोजगारी बड़ा मुद्दा

चीन में 2023 से हैलोवीन एक संवेदनशील मौका बन गया है। उस समय शंघाई में युवाओं ने बेरोजगारी, महामारी के दौरान लगी पाबंदियों और सरकारी नीतियों जैसे मुद्दों पर अपना असंतोष जताने के लिए खास तरह की पोशाकें पहनीं और सड़कों पर इकट्ठा हुए थे।

शंघाई में 31 अक्टूबर को चांगले रोड, युयुआन रोड और साउथ शानक्सी रोड जैसी लोकप्रिय जगहों पर भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि, चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बताया कि इन इलाकों में पुलिस की मौजूदगी काफी बढ़ गई थी।

TET के अनुसार, फुक्सिंग पार्क ने एक नोटिस जारी कर बताया था कि लाइटिंग उपकरणों के रखरखाव के लिए 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रात के समय होने वाले कुछ कार्यक्रम अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आसपास की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धातु के बैरियर लगाए गए थे और वहां पुलिस की गाड़ियां व अधिकारी मौजूद थे।

हैलोवीन से जुड़ी पोशाकों पर प्रतिबंध

इस बीच, बीजिंग के दो नाइटक्लबों ने हैलोवीन से जुड़ी पोशाकों पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर को, 'पिलबॉक्स' (PILLBOX) नाम के नाइटक्लब ने ग्राहकों को सूचित किया कि "सुरक्षा और तकनीकी कारणों" का हवाला देते हुए, इस हफ्ते वहां हैलोवीन से जुड़ी पोशाकें, कॉस्प्ले आउटफिट, मेकअप, मास्क और सिर पर पहने जाने वाले सामानों पर रोक रहेगी।

एक और नाइटक्लब, 'दादा' (DADA) ने भी ग्राहकों से कहा कि वे वीकेंड पर हैलोवीन से जुड़ी पोशाकें पहनकर न आएं। हांगझोऊ में, ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को ले जाती हुई दिखी, जिसने 'अल्ट्रामैन टिगा' (एक जापानी सुपरहीरो किरदार) की पोशाक पहनी हुई थी। इस घटना को लेकर चीनी सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है।

हांगझोऊ के एक व्यक्ति ने बताया कि, वहां के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आसपास की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी तथा विशेष पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

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Updated on:

3 Nov 2026, 8:58 PM IST

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