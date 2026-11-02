‘हम भी कर रहे जासूसी, और उनसे बेहतर करते हैं’: चीन-रूस पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में दो चीनी जासूसों को जेल

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ​​अमेरिका के भीतर चीनी खुफिया एजेंसियों को लेकर बेहद चिंतित हैं। हाल ही में 30 अक्टूबर को अमेरिकी न्याय विभाग ने दो चीनी नागरिकों 40 वर्षीय लिरेन रयान लाई और 39 वर्षीय युआन चेन को 30-30 महीने की जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर अमेरिकी सेना के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने की साजिश रचने का आरोप था। जांच एजेंसियों के अनुसार, ये दोनों व्यक्ति अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को सूचित किए बिना सीधे तौर पर चीनी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे।