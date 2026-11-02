फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागे आवास के पास निजी विमान हादसे का शिकार, 9 की मौत

अमेरिका में इस साल अब तक 5 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर 2026 को हवाई के वाइमिया में 5 लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान खेत में क्रैश हो गया। 13 अक्टूबर 2026 को विस्कॉन्सिन के डेलोना के घने जंगलों में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 15 जून 2026 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के पास अमेरिकी वायुसेना का बी-52 बॉम्बर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हुआ, 8 लोग मारे गए। वहीं, 30 अप्रैल 2026 को टेक्सास के विम्बरली के पास सेसना 421C विमान तेज गति से जमीन से टकराकर क्रैश हुआ, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान गई।