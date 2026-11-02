अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती ताकत, जानिए कौन-कौन आजमा रहा है किस्मत

Donald Trump: अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया और मतों की गिनती को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का प्रशासन अलास्का की सीनेट सीट के मामले में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैरी पेल्टोला के सहयोगियों की भूमिका की आपराधिक जांच कर रहा है। आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर डैन सुलिवन से मिलते-जुलते नाम वाले एक अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने में मदद की, ताकि मतदाताओं में भ्रम पैदा हो। पेल्टोला ने आरोपों से इनकार किया है। दूसरी ओर, कैलिफोर्निया में न्याय विभाग ने 20 हजार से अधिक संदिग्ध गैर-अमरीकी मतदाताओं के डाक मतपत्रों को अलग रखने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। गवर्नर गैविन न्यूसम ने मतगणना से पहले संघीय एजेंसियों के मतपत्र जब्त करने की आशंका भी जताई है।