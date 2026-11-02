1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती ताकत, जानिए कौन-कौन आजमा रहा है किस्मत

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के कई नेता अहम पदों के लिए मैदान में हैं। जानिए 9 भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों के नाम, प्रमुख मुकाबले और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सामने चुनौतियां।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Updated: 2 Nov 2026, 3:00 AM IST

Donald Trump news

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो-- ANI)

Donald Trump: अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया और मतों की गिनती को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का प्रशासन अलास्का की सीनेट सीट के मामले में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैरी पेल्टोला के सहयोगियों की भूमिका की आपराधिक जांच कर रहा है। आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर डैन सुलिवन से मिलते-जुलते नाम वाले एक अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने में मदद की, ताकि मतदाताओं में भ्रम पैदा हो। पेल्टोला ने आरोपों से इनकार किया है। दूसरी ओर, कैलिफोर्निया में न्याय विभाग ने 20 हजार से अधिक संदिग्ध गैर-अमरीकी मतदाताओं के डाक मतपत्रों को अलग रखने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। गवर्नर गैविन न्यूसम ने मतगणना से पहले संघीय एजेंसियों के मतपत्र जब्त करने की आशंका भी जताई है।

प्रतिनिधि सभा के लिए भारतीय मूल के 9 उम्मीदवार


अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सीटों के लिए भारतीय मूल के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें दो सीटों पर भारतीय मूल के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

कैलिफोर्निया-17: रो खन्ना (डेमोक्रेट) और ऋतेश टंडन (रिपब्लिकन)।
कैलिफोर्निया-3: अमी बेरा (डेमोक्रेट), मौजूदा सांसद।

वॉशिंगटन-7: प्रमिला जयपाल (डेमोक्रेट) और नीरव शेठ (रिपब्लिकन)।
एरिजोना-1: अमीश शाह (डेमोक्रेट)।

फ्लोरिडा-22: पिया दांडिया (डेमोक्रेट)।
नॉर्थ कैरोलाइना-4: महेश 'मैक्स' गनोरकर (रिपब्लिकन)।

वर्जीनिया-10: सुहास सुब्रमण्यम (डेमोक्रेट), मौजूदा सांसद।
इनमें रो खन्ना, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम मौजूदा सांसद हैं।

मध्यावधि चुनाव के साथ कई स्थानीय चुनाव भी

अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव के दौरान कई स्थानीय चुनाव भी हो रहे हैं। भारतीय मूल के कई उम्मीदवार कांग्रेस और सीनेट से इतर राज्य और स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों के लिए भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं—
विवेक रामास्वामी (रिपब्लिकन) – ओहायो के गवर्नर पद के उम्मीदवार। डेमोक्रेट एमी एक्टन से मुकाबला।

अरुणा मिलर (डेमोक्रेट) – मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर। मौजूदा पद पर रहते हुए फिर चुनाव मैदान में।
सरिता कोमाटिरेड्डी (रिपब्लिकन) – न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल पद के लिए उम्मीदवार। मौजूदा अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स को चुनौती।

नित्या रमण (गैर-दलीय) – लॉस एंजिलिस के मेयर पद के लिए उम्मीदवार। मौजूदा मेयर कैरेन बास से मुकाबला।
पूजा सेठी (डेमोक्रेट) – टेक्सास विधानसभा के जिला-47 से उम्मीदवार। जीतने पर इस विधानसभा में भारतीय मूल की पहली सदस्य बनेंगी।

संदीप श्रीवास्तव (डेमोक्रेट) – टेक्सास विधानसभा के जिला-66 से उम्मीदवार। रिपब्लिकन मौजूदा विधायक मैट शीहान को चुनौती।

ट्रंप की पार्टी से छिन सकती है संसद


चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण गंवा सकती है। कलशी और पॉलीमार्केट जैसे ऑनलाइन सट्टा बाजारों के अनुमानों में डेमोक्रेट्स की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। इन मंचों पर चुनावी नतीजों की संभावनाओं के आधार पर सौदे होते हैं।

प्रतिनिधि सभा : डेमोक्रेट्स की मजबूत बढ़त
सभी 435 सीटों पर चुनाव, बहुमत के लिए 218 जरूरी।

डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना 91-92 प्रतिशत।
कलशी का अनुमान मई के 226 से बढ़कर 238 सीटों पर पहुंचा।

सीनेट : मुकाबला कड़ा
35 सीटों पर चुनाव; रिपब्लिकन के पास 53 और डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें।

डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना 63-66 प्रतिशत।
अलास्का, ओहायो, टेक्सास और मेन में भी डेमोक्रेट्स को बढ़त।

दोनों सदन जाने की 64-66% संभावना
केवल प्रतिनिधि सभा डेमोक्रेट्स के पास जाने की संभावना 27-28 प्रतिशत, जबकि दोनों सदन रिपब्लिकन के पास रहने की संभावना 8-9 प्रतिशत।

संसद में बहुमत गंवाने पर ट्रंप के विधेयक अटक सकते हैं और प्रशासन की जांच हो सकती है। सीनेट हाथ से जाने पर नियुक्तियों में भी मुश्किल आएगी। ट्रंप ने लगातार 28 दिन प्रचार को थकाऊ बताया है। ओहायो में भारतीय मूल के रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की जीत की संभावना 18 प्रतिशत, जबकि डेमोक्रेट एमी एक्टन की 82-83 प्रतिशत है।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / World / अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती ताकत, जानिए कौन-कौन आजमा रहा है किस्मत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

स्कूलों में AI टूल्स के इस्तेमाल पर घिरा Google, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

sundar pichai
विदेश

280 विश्वविद्यालय, लाखों छात्र और फिर भी बदहाल उच्च शिक्षा, पाकिस्तान में क्या है संकट की वजह?

Pakistan news
विदेश

होर्मुज पर अमेरिका की दो टूक: ‘दुनिया की इकॉनमी को बंधक नहीं बनने देंगे’, ईरान को दूसरे रास्ते की चेतावनी

US Iran Tensions
विदेश

रोस्तोव में यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों का हमला, रूस के करोड़ों डॉलर के हथियार तबाह!

Russia Ukraine Conflict
विदेश

IRGC की खुली चेतावनी: ‘नया अध्याय’ शुरू, ईरान बढ़ाएगा हमलों का दायरा, अमेरिका-इजराइल को सीधी धमकी

Middle East tension
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.