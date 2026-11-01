होर्मुज पर अमेरिका की दो टूक: ‘दुनिया की इकॉनमी को बंधक नहीं बनने देंगे’, ईरान को दूसरे रास्ते की चेतावनी

अराघची ने कहा कि कतर की तरफ से बातचीत के बाद स्ट्रेटेजिक जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्तावित लागू करने के समय को पांच दिन से घटाकर दो दिन कर दिया गया है। अराघची ने कहा, "कतर की तरफ से ईरानी प्रस्ताव को लागू करने के समय को घटाकर पांच दिन करने का प्रस्ताव रखा गया। हम इस स्टेज पर एक ऐसे प्रस्ताव पर पहुंचे हैं जो लागू करने के समय को घटाकर दो दिन कर देता है।"

तेहरान की मांगों को बताते हुए, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनमें इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद लगाए गए बैन हटाना, इलाके में अमेरिकी मिलिट्री फोर्स कम करना, तेल छूट बहाल करना और जमा किए गए ईरानी फंड जारी करना शामिल है।