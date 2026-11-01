ईरान का ब्रिटेन पर बड़ा पलटवार: रॉयल नेवी, एयर फोर्स आतंकी संगठन घोषित, MI6 को भी दी दुश्मन की श्रेणी

इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए, बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध में शामिल रहा है। आरोप है कि ब्रिटेन ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में सैन्य और लॉजिस्टिक बेस तथा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसमें मदद की है।

इसमें 13 जुलाई, 2026 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) को 'स्टेट थ्रेट्स एक्ट 2026' (State Threats Act 2026) के दायरे में लाया गया था।