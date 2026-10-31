अराघची का दो टूक जवाब: अमेरिका से मुलाकात की कोई योजना नहीं, बोले- सब मीडिया के कयास

उन्होंने यह भी बताया कि ईरान फिलहाल कतर और अन्य मध्यस्थ देशों के संपर्क में बना हुआ है। मकसद यह है कि क्षेत्र में स्थिरता कायम रखने और कूटनीतिक समाधान के रास्तों पर चर्चा जारी रखी जा सके। ईरान की ओर से यह संदेश भी दिया गया कि वह कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, लेकिन किसी दबाव में या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के मूड में भी नहीं है।