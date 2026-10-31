खामेनेई ने सेना को दी खुली छूट, किसी भी खतरे का तुरंत और कहीं भी जवाब देने का दिया आदेश

खामेनेई का यह बयान देश के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ हुई एक बैठक के बाद आया है। बैठक में खामेनेई ने दुश्मनों से मजबूती से निपटने के लिए समझदारी भरी युद्ध तैयारियों बढ़ाने पर विशेेष बल दिया। खामेनेई ने कहा कि अगर दुश्मनों ने एक बार फिर सैन्य या आतंकवादी हमले किए, तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल और ईरानी राष्ट्र तय करेगा कि युद्ध का अंत कब और किन परिस्थितियों में होगा।