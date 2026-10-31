इजराइल चुनाव: अरब दल बने ‘किंगमेकर’, पर यहूदी गुटों ने साथ आने से किया इनकार

कई यहूदी और इजराइली गुटों का तर्क है कि वे अपने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ रक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि कई फिलिस्तीन-समर्थक प्रदर्शनों में उनके अस्तित्व के अधिकार को चुनौती दी जाती है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। इसके ठीक विपरीत, फिलिस्तीन-समर्थक कार्यकर्ताओं और आलोचकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और प्रमुख पश्चिमी देशों की नीतियों में फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा, मानवाधिकारों और उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है।