इजराइल में सत्ता की चाबी अरब पार्टियों के हाथ, आइसेनकोट के दरवाजे पर समर्थकों की दस्तक

हालिया नेसेट (इजरायली संसद) के चुनावों में किसी भी ब्लॉक को स्पष्ट बहुमत (61 सीटें) नहीं मिला है। नेतन्याहू के दक्षिणपंथी ब्लॉक को 53 सीटें मिली हैं, जबकि मुख्य विपक्षी ब्लॉक (चेंज ब्लॉक) के पास 48 सीटें हैं। इस त्रिशंकु संसद में अरब पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें (जॉइंट लिस्ट को 11 और राअम को 8) जीती हैं। विपक्ष को सरकार बनाने के लिए इन अरब सांसदों के समर्थन की सख्त जरूरत है, जिसे लेकर प्रदर्शनकारी आइजेनकोट पर दबाव बना रहे हैं।