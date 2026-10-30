फिलीपींस को घेरने की तैयारी शुरू? चीन ने विवादित समुद्री क्षेत्र में अचानक बढ़ाई सैन्य गश्त, नौसेना-वायुसेना की चहल-पहल तेज

कोस्ट गार्ड ने भी अपने बयान में फिलीपींस पर अधिकारों के उल्लंघन और उकसावे वाली गतिविधियों का आरोप लगाया। हालांकि, उसने भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि फिलीपींस ने ऐसा क्या किया था, जिसके जवाब में यह कदम उठाया गया। इस तरह एक ही दिन में चीन की नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की सक्रियता ने इस विवादित इलाके में उसकी मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है।