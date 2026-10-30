Israel Election Results 2026: इजरायल में किसकी बनेगी सरकार? 19 सीटों वाले अरब दलों ने बढ़ाई नेतन्याहू की मुश्किल

Israel Election 2026: इजरायल के चुनावी नतीजों ने देश की राजनीति में ऐसा मोड़ ला दिया है, जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरकार बनाना आसान नहीं दिख रहा। संसद में बहुमत से पीछे रह गए नेतन्याहू के सामने विपक्ष की चुनौती है, लेकिन विपक्ष के पास भी जरूरी आंकड़ा नहीं है। ऐसे में 19 सीटें जीतने वाले अरब राजनीतिक दल सत्ता की चाबी बनकर उभरे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये दल किसका समर्थन करेंगे।