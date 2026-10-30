Spain Train Accident: ‘महिला को सीने से लगाया, फिर थम गई सांसें…’ स्पेन ट्रेन हादसे की ये दर्दनाक कहानी रुला देगी

Spain Train Crash News: स्पेन में एक भीषण रेल दुर्घटना ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। टक्कर के बाद बोगियों में फंसे यात्रियों की चीख-पुकार, अपनों की तलाश में भटकते परिजन और मदद के लिए दौड़ते स्थानीय लोग इस त्रासदी की भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं। हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत और 77 के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों की दर्दभरी गवाही के बीच अब रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।