पहले पत्रकारों को बताई युद्ध की गोपनीय बातें, फिर डिलीट किए मैसेज, बर्खास्त अमेरिकी जनरल की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Axios की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के स्ट्रैटेजी, प्लान्स एंड पॉलिसी डायरेक्टरेट (J5) के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया पिछले करीब एक साल से पत्रकारों को गुप्त जानकारियां दे रहे थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई दौर के पॉलीग्राफ (Lie Detector) टेस्ट में फेल होने के बाद जनरल सिल्विया ने वीडियो पर खुद यह मान लिया कि उन्होंने दो अलग-अलग मीडिया घरानों के पत्रकारों को खुफिया बातें बताई थी। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के आदेश पर उन्हें उनके पद से तुरंत हटा दिया गया। अब इस पूरे मामले की फाइल न्याय विभाग को सौंप दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।