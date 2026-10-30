30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान युद्ध पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, बोले- मिशन पूरा करेंगे ट्रंप, अंतहीन जंग में नहीं फंसेगा अमेरिका

Iran War अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भरोसा जताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे टकराव को कभी खत्म न होने वाले युद्ध में नहीं बदलने देंगे। फॉक्स न्यूज के एक टाउन हॉल कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो वह अपना ध्यान अन्य प्राथमिकताओं की ओर लगा देगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 30 Oct 2026, 7:46 AM IST

JD Vance on Iran Wedding Strike

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Photo- ANI)

JD Vance on Iran War: मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का बचाव करते अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के साथ मौजूदा सैन्य टकराव को कभी भी हमेशा चलने वाले युद्ध में नहीं बदलने देंगे। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में फॉक्स न्यूज के एक टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान जेडी वेंस ने अमेरिकी सैन्य अभियान से जुड़े सवालों और आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अमेरिकी सेना पहले अपने तय सुरक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करेगी, जिसके बाद प्रशासन अपना ध्यान अन्य घरेलू और वैश्विक प्राथमिकताओं की ओर लगाएगा।

मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी समझता हूं - जेडी वेंस

टाउन हॉल में एक रिपब्लिकन मतदाता ने जेडी वेंस से सीधे पूछा कि क्या ट्रंप प्रशासन विदेशों में चल रहे महंगे और कभी न खत्म होने वाले युद्धों को समाप्त करने के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रहा है। इसके जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि वह मध्य पूर्व में विदेशी सैन्य अभियानों को लेकर अमेरिकी नागरिकों की निराशा और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। अपने खुद के सैन्य अनुभव का जिक्र करते हुए वेंस ने कहा कि उन्होंने इराक में मरीन कॉर्प्स के सदस्य के रूप में सेवा दी है, इसलिए वह युद्ध के मैदान की कठिनाइयों और संघर्षों के लंबे समय तक खिंचने से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

ईरान युद्ध से खाली हो रहा अमेरिका का हथियार भंडार, पेंटागन के बजट में 400 अरब डॉलर की कटौती की तैयारी

ये भी पढ़ें
Pentagon Defence Budget

अंतहीन जंग नहीं बनेगा ईरान युद्ध - जेडी वेंस

जेडी वेंस ने कहा कि भले ही अमेरिका पिछले सात महीनों से किसी न किसी रूप में ईरान के खिलाफ सैन्य गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन असल में अमेरिका पिछले 47 सालों से ईरान से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह वादा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को कभी भी ऐसा अंतहीन युद्ध नहीं बनने देंगे जो बिना किसी ठोस नतीजे के वर्षों तक खिंचता रहे। वेंस ने कहा कि लंबे और विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों का विरोध करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी होने पर सैन्य बल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाए।

अमेरिकी लक्ष्य पूरे होते ही दूसरी प्राथमिकताओं पर होगा काम

जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रोच पूरी तरह से व्यावहारिक है और परिणामों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि ट्रंप का मुख्य ध्यान अमेरिका के रणनीतिक और सुरक्षा उद्देश्यों को हासिल करने पर है। एक बार जब ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, तो प्रशासन अपनी ऊर्जा और संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर लगाएगा, जो देश और उसके नागरिकों के हितों से जुड़े हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

30 Oct 2026, 7:46 AM IST

Published on:

Hindi News / World / ईरान युद्ध पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, बोले- मिशन पूरा करेंगे ट्रंप, अंतहीन जंग में नहीं फंसेगा अमेरिका

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

रैलियां रद्द करने पर सवाल सुन भड़के ट्रंप, पत्रकार से बोले- तुम घिनौने हो, बहुत बुरे दिख रहे हो

Trump Body Shaming
विदेश

पुतिन ने दिया अल्टीमेटम यूरोप को वार्निंग

vladimir putin
विदेश

ईरान युद्ध से खाली हो रहा अमेरिका का हथियार भंडार, पेंटागन के बजट में 400 अरब डॉलर की कटौती की तैयारी

Pentagon Defence Budget
विदेश

इजराइल में बहुमत से दूर नेतन्याहू, सत्ता की चाबी अरब दलों के हाथ, सरकार बनाने के 4 विकल्प

Benjamin Netanyahu news
विदेश

जहां आतंकवाद के खिलाफ कानून ही बना बहस की वजह, पाकिस्तान की व्यवस्था पर उठे सवाल

Asim Munir news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.