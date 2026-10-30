ईरान युद्ध पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, बोले- मिशन पूरा करेंगे ट्रंप, अंतहीन जंग में नहीं फंसेगा अमेरिका

टाउन हॉल में एक रिपब्लिकन मतदाता ने जेडी वेंस से सीधे पूछा कि क्या ट्रंप प्रशासन विदेशों में चल रहे महंगे और कभी न खत्म होने वाले युद्धों को समाप्त करने के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रहा है। इसके जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि वह मध्य पूर्व में विदेशी सैन्य अभियानों को लेकर अमेरिकी नागरिकों की निराशा और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। अपने खुद के सैन्य अनुभव का जिक्र करते हुए वेंस ने कहा कि उन्होंने इराक में मरीन कॉर्प्स के सदस्य के रूप में सेवा दी है, इसलिए वह युद्ध के मैदान की कठिनाइयों और संघर्षों के लंबे समय तक खिंचने से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ हैं।