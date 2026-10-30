ईरान युद्ध से खाली हो रहा अमेरिका का हथियार भंडार, पेंटागन के बजट में 400 अरब डॉलर की कटौती की तैयारी

Pentagon Defence Budget: ईरान के साथ जंग में हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बीच पेंटागन अपने रक्षा बजट में संभावित कटौती को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान पोलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट में लगभग 400 बिलियन डॉलर की भारी कटौती करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में रक्षा उद्योग से जुड़े एक अधिकारी और इस चर्चा से परिचित तीन अन्य लोगों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस में बढ़ते विरोध को देखते हुए पेंटागन और कांग्रेस की खर्च संबंधी समितियां अब 1.1 ट्रिलियन डॉलर के बजट के आधार पर योजनाएं तैयार कर रही हैं।