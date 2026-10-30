30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

रैलियां रद्द करने पर सवाल सुन भड़के ट्रंप, पत्रकार से बोले- तुम घिनौने हो, बहुत बुरे दिख रहे हो

Trump Body Shaming: डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेहत पर सवाल पूछने वाले रॉयटर्स के पत्रकार को जमकर सुनाया। कंसास और आयोवा की चुनावी रैलियां रद्द करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने पत्रकार की फिटनेस और उसके लुक पर निजी टिप्पणी की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Updated: 30 Oct 2026, 8:08 AM IST

Trump Body Shaming

डोनाल्ड ट्रंप ने सेहत पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर की निजी टिप्पणी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। कंसास और आयोवा में चुनावी रैलियां रद्द करने पर जब रॉयटर्स के पत्रकार ने उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप भड़क गए। उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकार के शारीरिक रूप-रंग पर टिप्पणी कर दी और कहा, 'तुम घिनौने हो, अपनी फिटनेस पर ध्यान दो।'

क्या था पूरा मामला?

यह पूरी घटना उस समय शुरू हुई जब एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी सेहत और कंसास तथा आयोवा में चुनावी रैलियां रद्द करने के फैसले को लेकर सवाल पूछा। पत्रकार ने जानना चाहा कि क्या लगातार चुनाव प्रचार करने के कारण उन्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इस सवाल से भड़के ट्रंप ने पत्रकार को तीखा जवाब देते हुए कहा कि ऐसा सवाल पूछना 'बीमार मानसिकता' को दर्शाता है। जब पत्रकार ने अपनी पहचान रॉयटर्स के रूप में दी, तो ट्रंप ने एजेंसी पर भी निशाना साधा और कहा कि रॉयटर्स बहुत खराब है।

सलमान खान पर हमला, बाबा सिद्दीकी की हत्या; फिर भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही मुंबई पुलिस

ये भी पढ़ें
Anmol Bishnoi Tihar Jail

पत्रकार के रूप-रंग और फिटनेस पर ट्रंप ने की टिप्पणी

जब पत्रकार ने स्पष्ट किया कि वह केवल राष्ट्रपति की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, तो ट्रंप ने उनके शारीरिक रूप-रंग और फिटनेस पर टिप्पणी शुरू कर दी। उन्होंने सबके सामने पत्रकार की नकल उतारी और कहा, 'इस आदमी को देखो, यह बिल्कुल फिट नहीं है।' अपनी सेहत का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे दो हफ्तों से खुद पर नजर रख रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पत्रकार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, 'तुम घिनौने हो। अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। तुम बहुत बुरे दिख रहे हो।'

कंसास और आयोवा में क्यों रद्द हुई ट्रंप की चुनावी रैलियां?

यह तीखी बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सप्ताहांत में कंसास के सलीना और आयोवा के डब्यूक में होने वाले चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आगामी मंगलवार को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले इन दोनों राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी चुनावी चुनौती मिल रही है। व्यक्तिगत रूप से रैलियों में शामिल होने के बजाय ट्रंप के चुनावी फंडिंग समूह 'MAGA Inc' ने चुनाव से पहले 19 राज्यों में टेली-रैलियां आयोजित करने की घोषणा की है। इनमें कंसास और आयोवा भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर से अब तक ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में 19 राज्यों में 25 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। हालांकि, दो कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद उनके शुक्रवार को एक अन्य चुनावी कार्यक्रम के लिए फ्लोरिडा जाने की उम्मीद है। मध्यावधि चुनाव नजदीक आने के साथ ही अमेरिका में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

जिस ब्लॉक में बंद हैं 2008 सीरियल ब्लास्ट के आतंकी, वहीं शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई

ये भी पढ़ें
lawrence gang

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 8:08 AM IST

Published on:

Hindi News / World / रैलियां रद्द करने पर सवाल सुन भड़के ट्रंप, पत्रकार से बोले- तुम घिनौने हो, बहुत बुरे दिख रहे हो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान युद्ध पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, बोले- मिशन पूरा करेंगे ट्रंप, अंतहीन जंग में नहीं फंसेगा अमेरिका

JD Vance on Iran Wedding Strike
विदेश

पुतिन ने दिया अल्टीमेटम यूरोप को वार्निंग

vladimir putin
विदेश

ईरान युद्ध से खाली हो रहा अमेरिका का हथियार भंडार, पेंटागन के बजट में 400 अरब डॉलर की कटौती की तैयारी

Pentagon Defence Budget
विदेश

इजराइल में बहुमत से दूर नेतन्याहू, सत्ता की चाबी अरब दलों के हाथ, सरकार बनाने के 4 विकल्प

Benjamin Netanyahu news
विदेश

जहां आतंकवाद के खिलाफ कानून ही बना बहस की वजह, पाकिस्तान की व्यवस्था पर उठे सवाल

Asim Munir news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.