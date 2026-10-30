रैलियां रद्द करने पर सवाल सुन भड़के ट्रंप, पत्रकार से बोले- तुम घिनौने हो, बहुत बुरे दिख रहे हो

यह तीखी बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सप्ताहांत में कंसास के सलीना और आयोवा के डब्यूक में होने वाले चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आगामी मंगलवार को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले इन दोनों राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी चुनावी चुनौती मिल रही है। व्यक्तिगत रूप से रैलियों में शामिल होने के बजाय ट्रंप के चुनावी फंडिंग समूह 'MAGA Inc' ने चुनाव से पहले 19 राज्यों में टेली-रैलियां आयोजित करने की घोषणा की है। इनमें कंसास और आयोवा भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर से अब तक ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में 19 राज्यों में 25 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। हालांकि, दो कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद उनके शुक्रवार को एक अन्य चुनावी कार्यक्रम के लिए फ्लोरिडा जाने की उम्मीद है। मध्यावधि चुनाव नजदीक आने के साथ ही अमेरिका में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।