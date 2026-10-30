Pentagon Russia Warning: रूस पर बयानबाजी से क्यों घबराया अमेरिका? NATO के यूरोपीय सहयोगियों को पेंटागन की दोटूक सलाह

NATO Russia Tensions: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा को पहले ही चुनौतीपूर्ण बना रखा है। इस बीच अमेरिका ने अपने ही NATO सहयोगियों को मॉस्को के खिलाफ सार्वजनिक बयान देते समय सतर्क रहने का संदेश दिया है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों तक पहुंची इस सलाह ने पश्चिमी गठबंधन की रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वॉशिंगटन क्यों चाहता है कि यूरोपीय नेता रूस के प्रति अपनी भाषा में नरमी लाएं?