इजरायल में किसी को बहुमत नहीं, फिर भी नेतन्याहू के पास सत्ता पाने के 5 रास्ते; कैसे पलट सकती है बाजी?

अगर कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं होता है, तो इजरायल में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। औपचारिक अंतिम नतीजे प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसे वह बहुमत जुटाने में सक्षम मानते हैं। अगर पहला उम्मीदवार नाकाम रहता है, तो दूसरे नेता को मौका मिल सकता है। इसके बाद भी सरकार नहीं बनती है, तो नेसेट किसी अन्य उम्मीदवार को नामित कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 100 दिनों का टाइम है। इस दौरान सरकार नहीं बन पाने पर नए चुनाव का रास्ता खुलेगा। राष्ट्रपति हर्जोग ने राजनीतिक दलों से एक और चुनाव से बचने की अपील की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि दलों के बीच कोई समझौता होता है या इजरायल को फिर मतदान करना पड़ता है।