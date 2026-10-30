Russia-Europe tensions: क्या बाल्टिक सागर को भी होर्मुज बनाना चाहता है यूरोप? यूक्रेन संग युद्ध के बीच पुतिन ने दिया अल्टीमेटम

पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप के साथ युद्ध की संभावना के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ऐसा संघर्ष नहीं चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि टकराव का रास्ता अपनाने वाले किसी भी देश को उसके नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि अगर तनाव हद से ज़्यादा बढ़ा, तो किसी की भी जीत नहीं होगी, और सरकारों से आग्रह किया कि वे व्यापक संघर्ष के जोखिमों को नजरअंदाज न करें। इसके अलावा, पुतिन ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे का बचाव किया, जिन्होंने इस सप्ताह उनसे फोन पर बात की थी। मॉस्को से संवाद करने के उनके फैसले की कुछ यूरोपीय देश में आलोचना हुई, जहां कुछ अधिकारियों ने इन कॉल्स को रूस के प्रति साझा यूरोपीय रुख से अलग कदम माना। रूसी नेता ने जोर देकर कहा कि संबंधों की बहाली के लिए इस तरह का संवाद जरूरी है।