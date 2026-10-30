इजराइल में बहुमत से दूर नेतन्याहू, सत्ता की चाबी अरब दलों के हाथ, सरकार बनाने के 4 विकल्प

Israel Election Results: इजराइल के आम चुनाव में किसी भी खेमे को बहुमत नहीं मिला है। सत्ता की चाबी अब अरब दलों के हाथ में दिखाई दे रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के बीच सत्ता साझा करने की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है। करीब 90 फीसदी मतगणना के बाद 120 सदस्यीय नेसेट में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले खेमे के पास 53 सीटें हैं, जो 61 के बहुमत से आठ कम हैं। आइजेनकोट के खेमे को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब-प्रधान दलों के पास रिकॉर्ड 19 सीटें हैं। नेतन्याहू की लिकुड 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और आइजेनकोट की यशर को 21 सीटें मिली हैं।