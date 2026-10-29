‘होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद के लिए हम कर रहे हैं पूरी कोशिश’, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद एंडी बर्नहैम का बयान

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का रुख साफ है। जब तक ईरान की शर्तें नहीं मान ली जाती, तब तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट पर आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) का पूरा कंट्रोल है और इस रणनीतिक जलमार्ग पर आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के इस रणनीतिक जलमार्ग पर कंट्रोल के दावे ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। ईरान ने चेतावनी दी कि जब तक उसके खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता, समुद्री नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों का अंत नहीं होगा, तब तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला नहीं जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ईरान को भी आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।