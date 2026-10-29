इजराइल में चुनावी धांधली पर बवाल: जॉइंट लिस्ट बोली, “अरब पार्टियों के खिलाफ आरोप नस्लवादी साजिश”

गठबंधन ने विपक्षी नेताओं से राजनीतिक साहस दिखाने का भी आह्वान किया। उनका तर्क है कि नेतन्याहू के गुट को हराने में सक्षम सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के साथ सहयोग करना बहुत जरूरी है। गठबंधन ने कहा, "हम न तो डरेंगे, न झुकेंगे, और न ही इस जगह के भविष्य और यहाँ के सभी नागरिकों के भविष्य को प्रभावित करने के अपने अधिकार को छोड़ेंगे। आप हमें छोटा और कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन हम बड़े और मज़बूत बनकर उभरे हैं। अब बहानेबाजी का समय नहीं रहा। अब राजनीतिक साहस दिखाने का वक़्त है- सिर्फ़ बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से भी। हमारे बिना जीत नामुमकिन है, लेकिन हमारे साथ मिलकर यह पूरी तरह मुमकिन है।"