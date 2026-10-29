अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर साइबर हमले का शक, फ्रीजर का तापमान बढ़ाकर खराब किया गया खाना

अब अमेरिकी सेना की आपराधिक जांच इकाई ने बताया कि उसका साइबर कार्यालय इस मामले की जांच कर रहा है। साथ ही, यूरोप में हुई रेफ्रिजरेशन संबंधी गड़बड़ियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए फ्रांस की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। पेंटागन ने भी पुष्टि की कि साइबर कमांड की एक इकाई अन्य सरकारी एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।