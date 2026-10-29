इजराइल में चुनाव नतीजों पर विदेशी हस्तक्षेप का दांव? आइसेनकोट की नेतन्याहू को दो टूक चेतावनी

अगर ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है, तो यह बहुत गंभीर बात है, और अगर ऐसा चुनाव प्रणाली में होता है, तो यह और भी गंभीर है।" “शिन बेट को इन संदेहों की निष्पक्ष, गहन और तत्काल जांच करनी चाहिए। जो कोई भी चुनावों की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हुए या ऐसा करने की कोशिश करते हुए पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनावों से जुड़ा हर फैसला पूरी गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 26वीं नेसेट (इजरायली संसद) का गठन समय पर हो। लोकतांत्रिक चुनावों में मतदाताओं की इच्छा का सम्मान करना इजरायली लोकतंत्र और राष्ट्रीय मजबूती का एक बुनियादी हिस्सा है,” आइसेनकोट ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी चुनावों की अखंडता से समझौता करते हुए या ऐसा करने की कोशिश करते हुए पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।