यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर रूस का ड्रोन अटैक, 13 लोगों की मौत

ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "रूस ने तनाव कम करने के बजाय, कुछ रूसी कुलीन वर्ग के लोगों और रूसी ऊर्जा क्षेत्र से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से हमारे लोगों पर कितने आतंकी हमले किए हैं? यही कारण है कि यूक्रेन हमेशा कहता रहा है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में अमेरिका और यूरोप को उचित और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जब तक यह रूसी युद्ध जारी है, तब तक रूस और उसके युद्ध तंत्र पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका और G7 नए और कड़े प्रतिबंध लागू करें। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इस तरह से हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं।"