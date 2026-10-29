चीन में जिन 33 अधिकारियों का चलता था सिक्का, अब उन्हें शी जिनपिंग ने निकाला, पूर्व सैन्य प्रमुख समेत कई अफसरों पर एक्शन

इस कार्रवाई में पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई और चीन के पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी झांग यूशिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नेताओं को पार्टी से निकालने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब चीन में सेना और सरकारी व्यवस्था के भीतर अनुशासन को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है।