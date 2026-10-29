होर्मुज स्ट्रेट के पास आईआरजीसी ने पकड़ा अमेरिकी जासूसी ड्रोन

अमेरिका के जासूसी ड्रोन जासूसी ड्रोन MQM-170 को पकड़ने से पहले आईआरजीसी को अमेरिका के एक अन्य ड्रोन को मार गिराने में भी सफलता मिली थी। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में अपने एयरस्पेस में अमेरिका के एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। MQ-1 ड्रोन का मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी, टोही और हल्के हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ईरान में इसका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित UAV है। अमेरिकी सेना ने 2018 में ही MQ-1 ड्रोन को सेवानिवृत्त कर दिया था। हालांकि ईरान समेत कुछ देशों में अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका अभी भी इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।