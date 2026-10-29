युद्ध के चलते ईरान में महंगाई का प्रकोप, खाने-पीने की चीजें 122% महंगी, परेशान लोगों से वित्त मंत्री ने मांगी माफी

US Iran War Impact: युद्ध के चलते ईरान में लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुए 8 महीने बीत चुके हैं। इससे ईरान में लोगों को खाने-पीने, किराए, यूटिलिटीज, फ्यूल इन सभी तरह की चीजों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में देखी गई। यह सालाना आधार पर 121.8 फीसदी बढ़ीं है।