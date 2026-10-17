भारत के 4 पड़ोसी देश भुखमरी से बेहाल, टॉप-10 की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल

Hunger Crisis 2026: भारत के चार पड़ोसी देश दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो चुके हैं, जहां भुखमरी की स्थिति सबसे गंभीर है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन 'एक्शन अगेंस्ट हंगर' की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। इस लिस्ट में पाकिस्तान अभी शामिल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भूखमरी बढ़ने का कारण लगातार बढ़ती गरीबी, जलवायु आपदाओं और मानवीय मदद में कमी है। इसके चलते पाकिस्तान के लाखों लोग भरपेट भोजन और बेहतर पोषण के लिए तरस रहे हैं।