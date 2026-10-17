सऊदी अरब के तट पर जहाज पर RPG से हमला, सभी नाविकों की बचाई गई जान

इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जहाज पर हूती विद्रोहियों (Houthis) ने हमला किया था। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले कुछ हफ्तों में हूतियों और सऊदी अरब के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और दोनों पक्ष ही लगातार एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों से दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूतियों ने न सिर्फ सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों को, बल्कि ऊर्जा और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया है और चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब ने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की, तो उसके हमले जारी रहेंगे।