क्या नवाज-बेनजीर की तरह पाकिस्तान छोड़ेंगे इमरान खान? पाकिस्तानी विपक्ष का दावा- जेल में बनाया जा रहा समझौते का दबाव

Imran Khan exile: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (PKMAP) के प्रमुख महमूद खान अचकजई ने दावा किया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान पर एक खास राजनीतिक समझौते को मानने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जैसे कभी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को देश छोड़ने और निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अचकजई ने शुक्रवार को पेशावर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया।