होर्मुज में नेवल माइन से टकराया 2 मिलियन बैरल तेल ले जा रहा सुपरटैंकर, विस्फोट के बाद जहाज में लगी आग

Strait of Hormuz Sea Mines: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 20 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल से लदा एक विशाल सुपरटैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते वक्त एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, यह टक्कर तब हुई जब टैंकर एक अनधिकृत समुद्री रास्ते से इस जलडमरूमध्य को पार करने की कोशिश कर रहा था। बारूदी सुरंग से टकराते ही जहाज में एक जोरदार विस्फोट हुआ और देखते ही देखते वह आग की लपटों में घिर गया।