अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, काहिरा जा रही फ्लाइट में सवार 151 यात्री बाल-बाल बचे

अदन एयरपोर्ट पर हूतियों का मिसाइल-ड्रोन हमला (फोटो सोर्स-@ShadowIND_IN)
Yemen Aden airport attack: यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर अदन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दो मिसाइलों से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हमले के समय काहिरा के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे यमेनिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 151 यात्री सवार थे, जो बाल-बाल बच गए। वहीं दूसरी तरफ, दक्षिण-पश्चिमी प्रांत ताइज में यमनी सेना ने हूती ड्रोन संचालन टीम को पकड़ने का दावा किया है।
घटनास्थल के पास से यमन के परिवहन मंत्री ने बताया कि हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल हवाई अड्डे के पास तब गिरी, जब यमेनिया फ्लाइट 612 रनवे पर काहिरा जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ी थी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती थी।
मंत्री के अनुसार, दूसरी मिसाइल रनवे के दूसरे छोर के पास गिरी। हमले के तुरंत बाद काहिरा से आ रही फ्लाई अदन की एक उड़ान को हवा में ही रोककर सेयुन हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया।
इस हमले की निंदा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि अदन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिए, बल्कि यह अल-महरा से लेकर सादा तक पूरे यमन के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। उन्होंने बताया कि यह हवाई अड्डा विदेशों में रहने वाले यमनी नागरिकों, उच्च शिक्षा के लिए यात्रा करने वाले छात्रों और विदेश में इलाज कराने जाने वाले मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक हवाई अड्डों और आम यात्रियों को जानबूझकर युद्ध के दायरे में लाना अंतरराष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
इस बीच, यमनी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिण-पश्चिमी प्रांत ताइज में हूती ड्रोन ऑपरेशन टीम को पकड़ा है। सेना की 35वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के अनुसार, उन्होंने ताइज के दक्षिण-पूर्व में स्थित अल-अकरौद-काहलान मोर्चे पर हूती विद्रोहियों की एक विशेष टीम को रंगे हाथों पकड़ा, जिसका काम ड्रोन चलाना और उन्हें नियंत्रित करना था। हालांकि, सेना ने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या या उनकी पहचान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।
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