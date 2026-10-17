अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, काहिरा जा रही फ्लाइट में सवार 151 यात्री बाल-बाल बचे

इस हमले की निंदा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि अदन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिए, बल्कि यह अल-महरा से लेकर सादा तक पूरे यमन के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। उन्होंने बताया कि यह हवाई अड्डा विदेशों में रहने वाले यमनी नागरिकों, उच्च शिक्षा के लिए यात्रा करने वाले छात्रों और विदेश में इलाज कराने जाने वाले मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक हवाई अड्डों और आम यात्रियों को जानबूझकर युद्ध के दायरे में लाना अंतरराष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है।