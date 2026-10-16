ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने से भी किया इनकार

Donald Trump on Nuclear: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है और न ही वे वहां जमीनी सेना भेजने के पक्ष में हैं। न्यूज चैनल न्यूजमैक्स को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति है, जिसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है, लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है।