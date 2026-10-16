16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने से भी किया इनकार

US-Iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना को खारिज कर दिया है। साथ ही, ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी सैनिकों की संभावित तैनाती को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 16, 2026

Donald Trump

फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (सोर्स- ANI)

Donald Trump on Nuclear: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है और न ही वे वहां जमीनी सेना भेजने के पक्ष में हैं। न्यूज चैनल न्यूजमैक्स को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति है, जिसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है, लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है।

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स परमाणु हथियार नहीं - डोनाल्ड ट्रंप

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स (MOAB - GBU-43/B) के संभावित इस्तेमाल को लेकर मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि यह कोई परमाणु या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार नहीं है। उन्होंने बताया कि यह एक बेहद शक्तिशाली और बहुत बड़ा पारंपरिक बम है, जिसका असर एक छोटे परमाणु विस्फोट जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई परमाणु तत्व नहीं होते हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास बेहतरीन सैन्य क्षमताएं हैं और ईरान जैसे देश के साथ किसी भी संघर्ष में उसे परमाणु विकल्प चुनने की कोई मजबूरी या जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वो ईरान में अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं देखते।

डीजल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों पर दी प्रतिक्रिया

इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी इलाके में यूक्रेन द्वारा चुने गए टारगेट पर भी कड़ी आपत्ति जताई। यूक्रेन द्वारा रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य प्रकार के लक्ष्यों के बजाय डीजल रिफाइनरियों को निशाना बनाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी डीजल ईंधन पर निर्भर है, इसलिए ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को नष्ट करके, यूक्रेनी नेतृत्व दुनिया का कोई भला नहीं कर रहा है।

जेलेंस्की पर साधा निशाना

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध का कोई ठोस समाधान निकालना है, तो अब यूक्रेन में चुनाव कराने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि आम जनता युद्ध और तबाही से थक चुकी है, परिवार बिखर गए हैं और लोग अपने घरों पर गिरती मिसाइलों से पूरी तरह टूट चुके हैं।

ट्रंप ने कहा कि रूस एक बहुत बड़ा देश है, जो लाखों सैनिकों के मारे जाने के बावजूद लाखों नए सैनिक मैदान में उतार सकता है, जबकि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका ने यूक्रेन को दुनिया के कुछ बेहतरीन सैन्य उपकरण दिए हैं, लेकिन शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और चुनाव बहुत जरूरी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

16 Oct 2026 07:48 am

Published on:

16 Oct 2026 07:47 am

Hindi News / World / ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने से भी किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी में 5 की मौत, इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की हो चुकी घटनाएं

Crime News
विदेश

अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों को बताया झूठा, कहा- सैकड़ों सैनिक नहीं मारे गए, हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण

Strait of Hormuz
विदेश

Yemen Aden Attack: ‘सऊदी वार रूम को बनाया निशाना’: अदन हमले की हूतियों ने ली जिम्मेदारी, सैन्य ठिकानों पर दी कार्रवाई की चेतावनी

Houthis Aden Government Headquarters Strike
विदेश

यमन में राष्ट्रपति भवन परिसर पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, अदन में 6 धमाके, सरकार के अधिकारी सुरक्षित

Aden Missile Attack news
विदेश

खिलाफत का सपना? बांग्लादेश में नया चरमपंथी गुट सामने आया, सेना अलर्ट

South Asia terrorism
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.