अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों को बताया झूठा, कहा- सैकड़ों सैनिक नहीं मारे गए, हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण

CENTCOM जॉर्डन में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जाने के ईरान के दावों को भी खारिज किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना का एक उदाहरण बताया है। CENTCOM ने कहा कि जुलाई में सहयोगी बलों के साथ मिलकर ईरानी हमलों का मुकाबला करते समय केवल तीन अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान अपने खुद के सैन्य नुकसान को छिपाने और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए मनगढ़ंत आंकड़ों का सहारा ले रहा है।