सऊदी पर हूती हमलों से भड़के ट्रंप, बोले- विद्रोही बहुत बुरा बर्ताव कर रहे, चुनाव के बाद भी नहीं भूलूंगा

ईरान पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास न तो नौसेना है और न ही वायु सेना, उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वहां महंगाई 300 प्रतिशत से ज्यादा है। ट्रंप ने कहा कि हूती ऐसे ईरान के इशारे पर बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है जो अपने सैनिकों को वेतन तक नहीं दे सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि वाशिंगटन जल्द ही ईरान के बारे में कोई बड़ा फैसला करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और इस क्षेत्र से तेल का निर्यात जारी है।