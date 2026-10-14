यूक्रेन के अहम पावर प्लांट पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जेलेंस्की बोले- सहयोगियों से नहीं मिली कोई पूर्व चेतावनी

Russian Ballistic Missile Attack: रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, जिससे शहर के जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी सहयोगियों से मिसाइल लॉन्च के बारे में कोई शुरुआती चेतावनी नहीं मिली थी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों का पता तब लगाया जब वे कीव की सीमाओं के बहुत करीब पहुंच चुकी थीं। जेलेंस्की ने कहा कि इस हफ्ते यह दूसरी ऐसी घटना है जब सहयोगी देशों से इंटेलिजेंस और रडार अलर्ट समय पर यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाए।