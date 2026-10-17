डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान पर क्यों किया हमला, बोले- परमाणु बम से 2 हफ्ते दूर था तेहरान, इजरायल पर मंडरा रहा था खतरा

Donald Trump on Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने दावा किया कि जिस समय अमेरिकी सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, उस समय ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस दो हफ्ते दूर था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता, तो वह इसका इस्तेमाल इजरायल समेत पूरे मध्य पूर्व को तबाह करने के लिए कर सकता था। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के साथ चल रहा मौजूदा टकराव बहुत जल्द खत्म हो सकता है।